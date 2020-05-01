«العباني»: نتعرض إلى غزو تركي ممنهج والأمم المتحدة صامتة

أكد محمد العبانى المحلل السياسى الليبى، أن الممارسات التركية في ليبيا والدعم المتواصل بالسلاح والخبراء العسكريين للمليشيات الإرهابية في طرابلس هو غو تركى رسمي، مطالبا منظمة الأمم المتحدة بضرورة التدخل ووقف هذا التدخل التركى في ليبيا وفرض عقوبات على أنقرة.

وقال المحلل السياسى الليبى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن ما تفعله تركيا في سوريا هو استعمار وغزو مننهج في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج على محاربة الليبيين.

وأوضح المحلل السياسى الليبى، أن العناصر المرتزقة السورية التي تحارب في ليبيا تتقاضى مرتبات باهظة من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية في ليبيا، ويظهرون على وسائل إعلام تركية يهاجمون ليبيا، مشيرا إلى أن الدعم التركى لحكومة الوفاق لا يقتصر على إمدادهم بعناصر مرتزقة بل أيضا يمدهم بخبرات عسكرية تركية التى تقود المعارك ضد المؤسسات الليبية.

وأشار محمد العبانى، إلى أن هناك أساطيل بحرية تركية أمام السواحل الليبى تشرف على القصف في الداخل الليبى، موضحا أن ما تشهده ليبيا هو غزو وحرب أعدتها تركيا على لليبيا، وينبغي على الأمم المتحدة أن تتدخل وإلا سنعود إلى الفوضى التي شهدتها ليبيا منذ سنوات .