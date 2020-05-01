باشاغا لـمسؤولين أوروبيين: “عملية إيريني تستهدف الدعم الشرعي للوفاق”

بحث وزير “داخلية الوفاق”،فتحي باشاغا مع عدد من مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الوضع الليبي وما ذكر المكتب الإعلامي للوزارة بأنه تقدمات لقوات الوفاق على حساب الجيش الوطني “الخارج عن الشرعية” -حسب وصف الخبر الذي نشره المكتب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده باشاغا أمس الخميس مع عدد من المسؤولين في الإتحاد الأوروبي في الوزارات الخارجية للدول الأعضاء عبر خدمة تقنية التواصل المرئي عن بعد بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR.

وأعرب باشاغا عن رفض حكومة الوفاق لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها تستهدف -عملياً- فقط إيقاف الدعم الشرعي التي تتحصل عليه حكومة الوفاق ، في حين أنها لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها المشير حفتر عبر البر والجو.

وأكد باشاغا على ما قال إنه ” اعتداء حفتر على الليبيين قد فشل” موضحاً أن الدول التي تقوض إستقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويد هذه “القوات الخارجة” عن الشرعية بالأسلحة لابد من إيقافها جراء هذه الأعمال العسكرية التي يقودها حفتر- حسب وصفه.

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