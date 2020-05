أعلن مسلحون من جنوب ليبيا، الجمعة، تأييدهم لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، ورفضهم لعمليات حفتر العسكرية في طرابلس.

