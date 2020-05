لجنة متابعة الوصلات على النهر الصناعي بسرت تدعو المخالفين لإزالة وصلاتهم

دعت اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت

والمكلفة بمتابعة الوصلات غير القانونية على مسارات النهر الصناعي العظيم شرق مدينة

سرت، المواطنيين أصحاب المزراع والمخالفين، إلى ضرورة إزالة كافة التوصيلات المعدة

من قبلهم، قبل مباشرة اللجنة المكلفة عملها ميدانيا لمتابعة المخالفيين.

وأكدت بلدية سرت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك، أن اللجنة ستتخد الإجراءات ضد كل مخالف قام بتوصيل وصلات غير

قانونية على منظومة النهر الصناعي العظيم بالمزراع شرق سرت.

وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة الوصلات غير القانونية على

مسارات النهر الصناعي العظيم شرق مدينة سرت، قد عقدت اجتماعين ناقشت فيهما المعوقات

التي تواجه مشكلة الإمداد المائي بالمنطقة والمخزون المائي وملف الوصلات غير القانونية

على خطوط منظومة مسارات النهر الصناعي العظيم والتي سببت نقص المياه.

