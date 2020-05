باشاغا لـ مسؤولي الاتحاد الأوروبي: عملية إيريني تمنع الدعم عن الوفاق وتتجاهل ما يتحصل عليه حفتر

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فتحي باشاغا، عبر الدائرة المغلقة مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي،

لبحث آخر تظورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان لداخلية الوفاق نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن باشاغا أعرب خلال الاجتماع عن رفض حكومة

الوفاق لعملية إيريني بشكلها الحالي، مؤكدًا أنها تستهدف عمليا فقط إيقاف الدعم الذي

تتحصل عليه حكومة الوفاق، في حين أنها لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها حفتر

عبر البر والجو.

وأضاف البيان أن اجتماع باشاغا مع مسؤولي الاتحاد

الأوروبي جاء بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

