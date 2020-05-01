«الهنقاري»: لا هدنة ولا وقف إطلاق النار مع «حفتر»

حرض محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، على عدم الالتزام بالهدنة خلال شهر رمضان، وقال: “لاهدنة ولا وقف اطلاق النار. الرئاسي مصاب بالطرش والعمي والتبكيش” على حد قوله.

أضاف “الهنقاري” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الخميس، قائلاً: “ياسفاح وياقطيع الهمج حقراء الانسانية من يسمعكم ومن يتكلم معاكم” على حد تعبيره.

وسبق أن قال محمد الهنقاري، إن حل الأزمة في ليبيا يكون عبر الحل هو الاستمرار في تحرير كامل التراب الليبي، وبقاء الاتفاق السياسي 5 سنوات أخرى حتي فرض سلطة الدولة وإنتاج قوانين وخارطة طريق نهايتها انتخابات تضمن عدم صعود عبيد المقبور والأسير سدة الحكم في الدولة، على حد قوله.