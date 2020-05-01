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“تعليم الوفاق” تشارك في اجتماع أفريقي حول مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت وزارة التعليم بحكومة الوفاق في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للتربية، والعلوم، والتكنولوجيا (STI-EST)، التي عقدت اجتماعها الافتراضي الاستثنائي -الخميس- بمشاركة الوزير “محمد عماري زايد” مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأفريقية، لمراجعة واعتماد الخطة الأفريقية للتربية والعلوم والتقنية والابتكار لمواجهة جائحة كورونا.

وشهد الاجتماع الاستماع لمقترح اللجنة الفنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا حول خطة الاستجابة الأفريقية لمواجهة جائحة كورونا، والتي تستهدف تسخير العلوم والتقنية والابتكار في تطوير آليات التشخيص والعلاج والبحث عن لقاحات ضد فيروس كورونا.

واعتمد الاجتماع المقترح مع الأخذ ببعض الملاحظات، أهمها زيادة الدعم والتمويل للأبحاث المتعلقة بالدراسات الجينية والمناعية لفيروس كورونا، كما تضمنت الملاحظات ضرورة تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث بين الدول الأفريقية من خلال تأسيس منصة إلكترونية بشبكة المعلومات.

وقامت منظمة اليونسكو -على هامش الاجتماع- بالإعلان عن مبادرة اليونسكو للمناطق النائية بالدول الأفريقية حول مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتنقية مياه الشرب، كما قدمت مديرة شركة اتش بي (hp) لتقنية المعلومات في أفريقيا مبادرتها بشأن تنفيذ نظم وبرامج التعليم الإلكتروني.. حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • العمارة زايد ارهابي قادم من تورا بورا مكانه سجن ابوسليم وليس الوزارة لكن هذا حال ليبيا اللي يقود فيها العيل شراب الرقيلية بالمقاهي التافه الخائن العميل القذر فرخ السراج .

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