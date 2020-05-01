“الثني” يبحث جاهزية مراكز الحجر الصحي بـــ “بنغازي” لاستقبال العالقين

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الخميس- مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في مدينة بنغازي واستعدادها لاستقبال المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بعد عودتهم للبلاد،من خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري”.. حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية.

وناقش المسؤلان آليات القيام بحملة تعقيم ثانية بنغازي، ضمن التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة تباعاً لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

كما بحث “الثني” مع رئيس المجلس التسييري، سير عمل البلدية ومشاريعها، ومستجدات ملف صيانة الجسور بالمدينة، و حملات النظافة العامة بها.

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