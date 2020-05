ما يسمى ثوار فبراير بسبها يعلنون تأييدهم للوفاق وتمسكهم بالاتفاق السياسي

أعلن من يسمون أنفسهم بثوار فبراير بمدينة سبها، الخميس، عن دعمهم لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، وتمسكهم بالاتفاق السياسي كمرجعية للحل السياسي في ليبيا،

والذي نتج عنه كلًا من مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

وأكدوا في بيان لهم على تمسكهم بمدنية الدولة، ورفضهم التحزب والقبلية،

وضرورة احترام كل الثقافات والمكونات الاجتماعية ووحدة التراب الليبي.

كما أدانوا القصف الذي تتعرض له الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس والذي يتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية التحتية، بحسب البيان.

