أعلنت مدينة بني وليد، الأول من شهر مايو من كل عام

“يوم الشهيد” تخليدًا لشهداء المدينة الذين قضوا نحبهم في مثل هذا

اليوم.

ففي الأول من مايو عام 2013 ارتقى عدد من شرفاء المدينة شهداء على يد مليشيات مصراته التي عذبتهم أشد تعذيب.

The post تخليدًا لذكرى الشهداء.. بني وليد تعلن الأول من مايو من كل عام “يوم الشهيد” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24