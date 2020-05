مليشيات تتوعد بالانتقام من أهالي ترهونة بعد السيطرة عليها

توعدت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

بالانتقام من أهالي مدينة ترهونة بعد السيطرة عليها.

وأظهر تسجيل مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أحد

أفراد المليشيات وهو يهدد أهالي ترهونة، متوعدًا بعدم ترك امرأة على قيد الحياة في

ترهونة حال دخول هذه المليشيات للمدينة.

ويعكس هذا التصرف روح هذه المليشيات العدائية والانتقامية لأهالي المدن الليبية، ويثير الكثير من المخاوف على مصير مواطني ترهونة حال سيطرة هذه المليشيات على المدينة.

