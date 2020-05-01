“لجنة مصراتة” تُحيل 3 عينات اشتباه بكورونا إلى “مكافحة الأمراض”

ذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة عبر ايجازها اليومي -الذي يُنشر تباعاً على صفحتها الرسمية- أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر كشف على عدد 7 حالات وأسفرت نتائج الفحوصات على خلوها من أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 باستثناء حالتين تم توليهما لفريق الرصد والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس في انتظار نتائج التحاليل.

وذكر الايجاز أن مركز شهداء المقاصبة في مصراتة قام بدوره بالكشف على 7 حالات أخرى ، 6 منها بحالة صحية جيدة ولا تظهر عليها أعراض الفيروس فيما تمت إحالة حالة واحدة إلى فريق الرصد لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني .

وأشار الإيجاز إلى أن مركز الإيواء والعزل ببلدية مصراتة لم يستقبل أي حالات -ليوم الخميس-فيما تنوه لجنة مصراتة في كل ايجاز بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بناءً على ما اعتمدته الدولة الليبية.

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