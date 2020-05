أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعه بوزارة الصحة

بالحكومة المؤقتة، نورى محمود الفسى، الخميس، زيارة تفقدية لمستشفي سلوق القروي.

وقالت إدارة الإعلام بصحة المؤقتة في تدوينة عبر صفحتها

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الفسي اطلع خلال الزيارة علي عدد

من الأقسام والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والإجراءات الاحترازيه

التى تطبق للوقاية من فيروس كورونا.

The post إدارة التفتيش والمتابعة بصحة المؤقتة تتابع سير العمل بمستشفى سلوق القروي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24