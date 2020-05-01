المحجوب لــ سكاي نيوز: “رفض الوفاق للهدنة هو قرار (المليشيات)”

قال العميد خالد المحجوب –”مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني”- إن رفض حكومة الوفاق للهدنة، هو قرار “الميليشات” في طرابلس، التي تواصل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار- حسب وصفه.

وتحدث المحجوب-عبر مداخلة له مع قناة سكاي نيوز العربية، أن الجيش الوطني حاول أكثر من مرة إعطاء فرصة للسلام، لكن القوات المساندة لقوة الوفاق تواصل أعمالها “الإرهابية”-على حد قوله- مُشيراً إلى أن تركيا تواصل انتهاكها للسيادة الليبية وتواصل انتهاكها لوقف إطلاق النار من خلال استهداف المدن.

يُذكر أن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن -الأربعاء- وقف العمليات العسكرية في طرابلس تزامنا مع حلول شهر رمضان، إلا أن حكومة الوفاق، رفضت هدنة رمضان، مؤكدة استمرارها في القتال.

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