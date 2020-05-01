الجيش السوداني ينفي “أخبار الجزيرة” حول إرسال جنود إلى ليبيا

قال العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، في بيان له أمس الخميس، “إن قناة الجزيرة الإخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا ” حسب وصفه.

وأوضح “الحسن”، أن القناة المذكورة قامت بنسج “أخبار كاذبة”؛ بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم، في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً بمناسبة شهر رمضان للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وإنسانية، مؤكداً أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، وأن الحديث عن حضور مسؤول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عارٍ عن الصحة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية : ” إننا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا، والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية”.. وتعهد “الحسين” باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الإخبارية، ” بما يحفظ حقوق السودان قيادةً وشعبًا، ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان” – حسب تعبيره.

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