أنباء عن 6 غارات لطيران الوفاق على أهداف للجيش جنوبي الجبل

قال المتحدث باسم قوات الوفاق” محمد قنونو” إن الطيران الحربي التابع للوفاق نفذ من 5 إلى 6 غارات قتالية فجر اليوم الجمعة قريباً من وادي مرسيط في الطريق الرابطة بين بلدتي “القريات” و “نسمة” استهدفت رتل آليات مسلحة وأفراد تابعين للجيش الوطني.

كما نسبت منصات إلكترونية محسوبة على حكومة الوفاق إلى “قنونو” قوله إن الغارات شملت أيضاً قاعدة الوطية الجوية واستهدفت تمركزات أفراد و آليات مسلحة للجيش الوطني، فيما ذكرت حسابات أخرى أن الغارات استهدفت منطقة “العقربية”.

يُذكر أن الطيران المسير يركز هذه الأيام قصفه المركز على بلدة نسمة وما حولها، ومناطق أخرى ضمن رفض حكومة الوفاق للهدنة التي أعلنتها القيادة العامة للجيش الوطني.

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