قنونو يعلن استهداف قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية وقرب وادي مرسيط بـ 11 غارة

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو تنفيذ سلاح الجو 11 غارة استهدفت قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية وقرب وادي مرسيط.

وقال قنونو إن خمسة غارات استهدفت تمركزات أفراد وآليات للقيادة العامة في قاعدة الوطية، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الجمعة. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

كما أشار قنونو إلى قصف رتل آليات مسلحة وأفراد قرب وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة عبر سلاح الجو، الذي نفذ ست غارات بالمنطقة.

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