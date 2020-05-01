اخبار ليبيا الان

«أوحيدة»: رأيتُ جنوداً يستشهدون وجيشاً يقاوم وشعباً نائما

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا: رأيتُ جنوداً يستشهدون، ورأيتُ جيشاً يقاوم، ورأيتُ شعبا نائماً في ليبيا.

وأضاف “أوحيدة” في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”:” أردوغان يخوض حرباً على الليبيين بأموال الليبيين”، منتقداً في ذات الوقت ردود أفعال الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا وأمريكا لأنها فتحت الباب لأردوغان أن يفعل بليبيا ما يريد.

وحذر رئيس مجلس النواب عقيله صالح، من أنه سيصبح مجرد بواب في إحدى سفارات أردوغان إذا لم ينتفض الآن.

وكان علي أوحيدة،  أكد في تغريدات سابقة أن ثقته في الجيش الليبي لا محدودة وأن تضحيات الجنود في مواجهة الغزو التركي؛ يسجلها التاريخ.

وقال أوحيدة:” أسهل شيء، أي جندي يريد تحرير بلاده يتهمونه بالانقلابية والعسكريتاريا، وأي إخواني يتمرد على صناديق الاقتراع يصفونه بالتعددي والديمقراطية. أي أنهم يستهبلون الناس والمشكلة أن الناس يتجاوبون”.

وأضاف في تغريدة أخرى” أولا: ثقتي في الجيش صلبة وتضحيات الجنود الليبيين لمواجهة الغزو التركي يسجلها التاريخ، ثانيا: لا ثقة لي في دعم خارجي للقضية الوطنية «الكعكة كبيرة”.

تابع:” ثالثا من دون تضحية جسيمة من الشعب نفسه فإن السيناريو المرجح هو السيناريو العراقي بلد مقسم وثروته منهوبة. بلا كذب وبلا رتوش”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • “فيروس” الاسلام الماسونى-المجوسى أشدّ فتكاً على العرب من فيروس كورونا وكل اسلحة الدمار الشامل

    يرتبط ملالى المجوس مع مؤسسين تنظيم اخوان الشياطين ارتباطا وثيقا، فمنذ ميلاد النبت الشيطانى عام 1928 الذى ولد وترعرع في أحضان المستعمر البريطاني وهو يحاول بمخططه بث سمومه الفكرية في الجميع، فينفذ هنا، ويخترق هناك، ومع انضمام العبد قطب أحد عملاء الإنجليز للتنظيم الإجرامى في خمسينيات القرن العشرين حدث تنسيق مشترك مباشر بين قادة الاسلام المجوسى و تنظيم البنا الساعاتى أمثال العبد قطب. التقى ممثلو فرعى التنظيم الماسونى المتخفى في ثوب الدين بشطريه المدعى السنى الإخوانى البناوي ، والمدعى الشيعى المجوسى الصفوي، ببعضهم البعض بطريقة مباشرة لأول مرة عام 1953 في فلسطين المحتلة، ومثل الفرع الأول العبد قطب، ومثل الفرع الثانى نواب صفوي. استمر اللقاء الفكرى والتنسيق المباشر المستمر بين الجانبين منذ تلك اللحظة حتى الآن، وعملا سويا على ضرب الإسلام في مقتل والقضاء عليه، وقتل العرب وإبادتهم، حيث يدفع أبناء الوطن العربى الثمن الغالى من أرواحهم ودمائهم بسبب ذلك الأمر. وصل هذا التعاون الإخوانجى الصفوى غايته بوصول اثنين من قادته إلى سدة الحكم في إيران الخمينى 1979، وفى تركيا أردوغان 2002، ينفذان سويا خطة الماسونية الصهيونية في تدمير العرب وتشويه الإسلام، وبعد رحيل الخمينى تسلم خامنئى راية القتل والدم. خامنئى وأردوغان الان هم قرني الشيطان في المنطقة العربية يدعمان أفكار الماسونية ومخططات الصهيونية في دمار الإسلام وهلاك العرب، يتدخلون في كل البلاد ويقتلون الجميع بقلب ميت بلا رحمة، ملايين المشردين في كل بقاع العرب على يد خامنئى وأردوغان، في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها. يتسارع ويتنافس كل من خامنئى وأردوغان في تنفيذ مخططات الشر، ولكن العقول العربية تواجه تلك الأمور بكل قوة وشدة تجعلها تتذوق طعم الخيبة والحسرة مرة وراء المرة. يزعم خامنئى محاربته إسرائيل ويدعى أردوغان قتاله إسرائيل، وفى النهاية لا يقتل أبناء الشيطان إلا أبناء العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض، لم نرَ صواريخ خامنئى إيران أو أردوغان تركيا موجهة تجاه إسرائيل، بل رأيناها مصوبة تجاه الصدور العربية المسلمة تقتلها بلا رحمة ولا هوادة، لأنهما حليفان للصهاينة وشركاؤهم في تنفيذ مخططتهم في القضاء على الجنس العربي. وقى الله الأمة العربية من شرور قرني الشيطان، وعسى الله أن تشرق الشمس ويطلع الصباح على تركيا وإيران دون قرني الشيطان خامنئى وأردوغان، ليتوقف نزيف الدماء في المنطقة العربية، ويتوقف تشويه الإسلام والتجارة به من طرفى الماسونية الإخوانية والصفوية المجوسية.

    رد