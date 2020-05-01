«أوحيدة»: رأيتُ جنوداً يستشهدون وجيشاً يقاوم وشعباً نائما

قال علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا: رأيتُ جنوداً يستشهدون، ورأيتُ جيشاً يقاوم، ورأيتُ شعبا نائماً في ليبيا.

وأضاف “أوحيدة” في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”:” أردوغان يخوض حرباً على الليبيين بأموال الليبيين”، منتقداً في ذات الوقت ردود أفعال الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا وأمريكا لأنها فتحت الباب لأردوغان أن يفعل بليبيا ما يريد.

وحذر رئيس مجلس النواب عقيله صالح، من أنه سيصبح مجرد بواب في إحدى سفارات أردوغان إذا لم ينتفض الآن.

وكان علي أوحيدة، أكد في تغريدات سابقة أن ثقته في الجيش الليبي لا محدودة وأن تضحيات الجنود في مواجهة الغزو التركي؛ يسجلها التاريخ.

وقال أوحيدة:” أسهل شيء، أي جندي يريد تحرير بلاده يتهمونه بالانقلابية والعسكريتاريا، وأي إخواني يتمرد على صناديق الاقتراع يصفونه بالتعددي والديمقراطية. أي أنهم يستهبلون الناس والمشكلة أن الناس يتجاوبون”.

وأضاف في تغريدة أخرى” أولا: ثقتي في الجيش صلبة وتضحيات الجنود الليبيين لمواجهة الغزو التركي يسجلها التاريخ، ثانيا: لا ثقة لي في دعم خارجي للقضية الوطنية «الكعكة كبيرة”.

تابع:” ثالثا من دون تضحية جسيمة من الشعب نفسه فإن السيناريو المرجح هو السيناريو العراقي بلد مقسم وثروته منهوبة. بلا كذب وبلا رتوش”.