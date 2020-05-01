إيطاليا: لن نقدم أي إسناد عسكري في ليبيا

أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، أنها لن تقدم قط أي إسناد عسكري في ليبيا، كما دعت إلى إعادة فتح آبار النفط.

وفي تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، شدد الوزير دي مايو، على القول إنه “ليس هناك أي بديل للعمل السياسي في ليبيا، ولا يوجد بديل لأن تقوم أوروبا أيضا بذلك بشكل موحد”، مشيرا الى أن “إيطاليا لن تدعم أبدًا الإسناد العسكري، لأننا نؤمن بأنه يجب السير في الاتجاه المعاكس بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار”.

وأعرب وزير الخارجية “قلق” الحكومة الإيطالية من تصريحات الجنرال خليفة حفتر الذي أعلن نفسه زعيما لليبيا بأسرها وإغلاق آبار النفط.

وقال دي مايو: “بالنسبة لنا، يبقى الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين هو الخيار الملموس الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية”. وحض على أن “الخطوة الأولى هي وقف دخول الأسلحة، ووقف هذه الحرب التي تجري بالوكالة، باستخدام أوقات ووسائل الدبلوماسية”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “خشيتنا من ناحية ليبيا تتمثل بالخوف من تصعيد جديد يخاطر بانفجار صراع آخر لا تستطيع ليبيا تحمله، ولا يمكن للشعب الليبي دعمه”، بل “لا تستطيع أوروبا ولا إيطاليا أن تتحملاه أيضاً”.

كما تحدث صاحب وزارة الخارجية في المقابلة عن فرضية ممثل أوروبي خاص لليبيا أيضًا، قائلا إنه “يجب أن نختاره من تلك البلدان التي لا تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في النزاع”، مبينا أن “شخصية محايدة لا بد لها أن تعطي زخمًا جديدًا، في أعقاب مؤتمر برلين”.

وفيما يتعلق بآبار النفط، ذكر دي مايو أنه “يجب فتحها، لأن الشعب الليبي فقط هو الذي يتضور جوعًا، وهذا غير مقبول، مع العلم أن إيطاليا لا تهمل هدف حماية أصولها الجيواستراتيجية والحفاظ عليها”.

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