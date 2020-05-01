“الخضري”: الحكومة الليبية جهزت مقر العزل النهائي في سبها بقدرة 400 سرير في حالة الطوارىء

أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها، عبدالجليل عبدالله خضري، اقتراب افتتاح مقر العزل النهائي بالمدينة، مشيدا بجهود الحكومة الليبية في تجهيز المقر بكل الاحتياجات.

وكشف “الخضري” في تصريحات أمس الخميس، عن تجهيز المركز بنحو 100 سرير للحالات المستقرة، و60 سريرا للعناية، منها 10 أسرة عناية فائقة، لافتا إلى قدرة المركز على استيعاب حوالي 400 سرير في حاله الطوارئ.

وقال مدير مركز العزل، علي السعيدي، إن عدد المتطوعين بالمركز تجاوز 50 متطوعا من العناصر الطبية والطبية المساعدة، مشيرا إلى تجهيز المركز بجميع الإمكانات اللازمه لاستقبال الحالات من ملابس واقية وكمامات “N95” وغيرها من وسائل الحماية الشخصية، إلى جانب تجهيز مقار لإقامة العناصر الطبية طبقا للمواصفات العالمية.

يذكر أن مركز سبها الطبي، استقبل شحنة تجهيزات طبية الثلاثاء الماضي، من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إطار دعمها المستشفيات العامة والوحدات الصحية في إطار جهود مواجهة وباء كورونا.

وبحسب إيجاز صادر عن مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمركز سبها الطبي، فإن شحنة التجهيزات وصلت إلى مركز سبها الطبي قادمة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وذلك في إطار دعم المراكز والمستشفيات العامة، لمجابهة جائحة كورونا .

وقدم مركز سبها الطبي، الشكر إلى رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فايروس كورونا ولكل من ساهم في توفير وإيصال التجهيزات، وأيضاً أبناء الجنوب بالحكومة الغيورين على جنوبهم .