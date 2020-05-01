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غوتيريس: صعوبات تواجه تسمية المبعوث الأممي الجديد لليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، إن «الوقت قد حان بالفعل» لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، لكنه في ذات الوقت تحدث عن مواجهة الأمم المتحدة «بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع».

جاءت تصريحات غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر تقنية الفيديو، للتأكيد من جديد على ضرورة وقف إطلاق نار عالمي، وتقديم التمويل لمساعدة الضعفاء والتعافي بصورة أفضل في ظل استمرار جائحة «كورونا» في حصد الأرواح.

وعبر الأمين العام عن أمله في «يكون ذلك ممكنًا في المستقبل القريب»، وقال: «نحن منخرطون بشكل كبير في مشاورات مع بعض الأسماء، وآمل أن يتيح لنا ذلك حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة».

واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 2 مارس الجاري، مرجعًا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، وفي 12 مارس عين غوتيريس ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل.

وقال غوتيريس إن ليبيا شهدت «تصعيدًا على الرغم من جميع جهودنا وجهود العديد من الأطراف الأخرى في المجتمع الدولي»، لكنه عاد وأضاف أن «تصريحات الأمس تمنحنا بصيص أمل بأن وقف الأعمال العدائية لا يزال ممكنًا»

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • Go straight to hell since no need for another UN donkey who will aside with the Satanic Tripoli government while keeping their eyes & ears shut to what the satanic & diseased savages( Turkey) has been doing in a sovereign nation ya biggest donkey ever chaired the DAMN UN
    DAMN you & any UN envisioned donkey who will make it worse to existing & blazing fires in Libya ya UN Donkey
    The true Libyans( sons of Omar Almukhtar) ya donkey shall win the battle & the war

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