وصول الدفعة الثالثة من العالقين الليبيين بمصر عبر منفذ امساعد الحدودي

قال رئيس لجنة عودة العالقين الليبيين بمصر أحمد النمر إن مجموعات الليبيين العالقين بمصر بدأت تصل إلى ليبيا، بعد أن قسمتها اللجنة الى ثلاث مجموعات بلغ عدد الأولى 490 والثانية 417 والثالثة الى 165.

وفي تصريح لوكالة نوفا الخميس، أضاف النمر اللجنة بدأت في تسفير المجموعة الثالثة وذلك عبر رحلات من العاصمة المصرية القاهرة والاسكندرية إلى الأراضي الليبي، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز أماكن للحجر الصحي في بلديات طبرق وامساعد بالقرب من الحدود المصرية، حيث سيقيم المسافرون لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم في حجر صحي حسب توصيات السلطات الصحية، قبل عودتهم لمدنهم.

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