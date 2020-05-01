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«جهاز تنفيذ الإسكان» يبحث آليات استكمال المشروعات الجديدة ببنغازي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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