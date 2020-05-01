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مركز الزنتان لعلاج مصابي كورونا يتسلم تجهيزات طبية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

تسلَّم مركز الزنتان لعلاجِ مُصابِي فيروس كورونا شحنَة تجهيزات طبيَّة تضمَّنَت أجهزة تنفس صناعي وأجهزَة الصدمة الكهربائيَّة وشاشات مراقبة العلامات الحيويَّة بالعناية الفائقة.

وشملت الشحنةَ أيضاً-بحسبِ وزارةِ الصحَّة أسرَّة إيواء كهربائيَّة، وأسرّة عناية فائقة، وعربات مداواة وعربات طوارئ وغيرها من الاجهزَة.

وأكَّد مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود أنَّ الوزارةَ تواصل تجهيزَ مراكزِ علاجِ مصابي فيروس كورونا في مناطِق مختلفة تنفيذًا لتعليمات الوكيلِ العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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