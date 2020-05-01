طلحة الليبي أميراً لمنطقة الصحراء بعد مقتل أمير تنظيم “القاعدة”

كشفت معلومات استخباراتية نقلها موقع “صحراء ميديا” الموريتاني، مقتل أمير منطقة الصحراء في “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” أبو يحيى، خلال هجوم شنه برفقة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم “القاعدة”، على قاعدة “بامبا” العسكرية التابعة للجيش المالي شمال البلاد، مطلع شهر فبراير الماضي.

وقال المصدر إن التنظيم فضل التعتيم على مقتل أبو يحيى الجزائري في انتظار الوقت المناسب لإعلانه، وهو إجراء دعائي يقوم به التنظيم الموجود في شمال مالي منذ قرابة عشرين عاماً.

وأضاف المصدر أن تنظيم “القاعدة” نصّب القيادي عبد الرحمن طلحة المكنى طلحة الليبي أميراً لمنطقة الصحراء، وهي إحدى أهم مناطق نفوذ التنظيم، وإمارته السادسة الموجودة في شمال مالي وعلى الحدود مع موريتانيا.

وتأسست “إمارة الصحراء” منذ بداية دخول مقاتلي “القاعدة” إلى شمال مالي مطلع العام 2000، وقادها الجزائري نبيل أبو علقمة، وتتبع إليها كتائب عدة أبرزها «كتيبة الفرقان» التي أسسها وقادها الجزائري عكاشة جمال المكنى يحيى أبو الهمام.

وبعد مقتل نبيل أبو علقمة في حادث سير في العام 2012 بالقرب من مدينة تمبكتو شمال مالي، تولى يحيى أبو الهمام قيادة منطقة الصحراء، بينما أسندت قيادة “كتيبة الفرقان” للموريتاني عبد الله الشنقيطي، إذ أن غالية مقاتلي هذه الكتيبة آنذاك كانوا من الموريتانيين، ولكن الشنقيطي قتل على يد الجيش الفرنسي في العام 2013، ليتولى قيادة الكتيبة بعده طلحة الليبي.

وقتل الجيش الفرنسي أيضاً يحيى أبو الهمام مطلع العام الماضي (2019)، ليتولى إمارة الصحراء خلفاً له أبو يحيى الجزائري، فيما أصبح طلحة الليبي أحد أبرز مساعديه.

وفي الأعوام الأخيرة، غيرت الجماعات الإرهابية المسلحة في الصحراء الكبرى استراتيجيتها، وقررت الاندماج في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وتشكلت كتائب جديدة من أبرزها «كتيبة القدس» التي قادها طلحة الليبي وشنت أكبر هجوم على قوات الأمم المتحدة في تمكبتو في مالي.

وبعد مقتل أبو يحيى الجزائري في الهجوم الذي وقع يوم 07 فبراير الماضي، اختار التنظيم تسمية طلحة الليبي أميراً لمنطقة الصحراء، فيما لم يعرف من تولى قيادة «كتيبة القدس».

واستهدف الجيش الفرنسي منذ تدخله عسكرياً في شمال مالي، قيادات بارزة في الجماعات الإرهابية المسلحة، وهو ما أدى إلى مقتل العديد منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية