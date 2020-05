بن عثمان: معيتيق يتطلع لأخذ مكان فائز السراج

قال رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان،

الجمعة، إن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق يتطلع لأخذ مكان رئيسه فائز السراج

.

وأوضح بن عثمان، فى تصريح صحفي، أن معيتيق يعمل على

تحقيق ذلك الأمر من خلال الاستعانة بشركة بلجيكية متخصصة في العلاقات العامة لتسويقه

أمام العالم ليكون بديلاً عن فائز السراج، متسائلا فى الوقت نفسه : هل يصلح أحمد معيتيق

لتولى المنصب الجديد ؟

