«خالد الصغير»: الهدنة الإنسانية «غش وخداع» ولدينا شريك تركي يريد زعزعة صفوف «حفتر»

قال رئيس الهيئة العليا لتجمع ما يسمى بـ”١٧ فبراير” خالد الصغير، إن معسكر المشير خليفة حفتر يعاني من انهيار واضح بما يمنح المجلس الرئاسي فرصة كبيرة للانقضاض عليه لحسم المعركة لصالحه، زاعما أن الهدنة التي أطلقها الجيش الوطني أكذوبة كبيرة وغش وخداع.

وادعى”الصغير” في تصريحاته لقناة «فبراير» الذراع الإعلامية لما يسمى بـ «ثوار فبراير»، إن ما صدر من إعلان خليفة حفتر- في إشارة إلى قبول المشير حفتر إلى التفويض الشعبي- يدل على الصفعة الكبيرة التي تلقاها معسكره، ويحاول إيهام الناس بأن المنطقة الشرقية على كلمة واحدة، وأن رجلاً واحدًا يتحكم في كل مساراتها.

وتابع:” لا توجد هدنة إنسانية، لأنها أكذوبة كبيرة وغش وخداع، فأزمة كورونا لم يتم الالتفات إليها وحقول النفط مقفلة، فالإنسانية في فتح حقول النفط والرجوع عن العدوان، وعلينا ألا نُخدع بهذه الكلمات الفضفاضة التي يراد بها الباطل”، على حد قوله.

وطالب المجلس الرئاسي، بالخروج من حالة الارتعاش والضعف، وأن يقوي لهجته عندما يخاطب العالم الآخر، لأن البقاء للقوة وما يتحقق على الأرض، وكلمات اللين تقُرأ بصورة خاطئة، على حد وصفه.

وزعم خالد الصغير، أن المجلس الرئاسي لديه الشريك الذي يريد أن يفعل شيئًا- في إشارة إلى تركيا- لزعزعة صفوف القوات المعتدية، وبالتالي على الرئاسي زيادة الضربات على تلك المواقع والهجوم بقوة.

واستطرد قائلا:” أن ما يحدث فرصة كبيرة لتحرير مدينة ترهونة، وإرجاعها إلى أرض الوطن، وعلى المجلس الرئاسي تشكيل حكومة حرب قوية وتوفير إمكانيات دحر العدوان، وإعادة النظر في مستشاريه، وهناك ضعف في غرفة العمليات، فالحرب تحتاج إلى أنفاق وبسط اليد، وهذه المعركة بحاجة إلى طيران وأسلحة ثقيلة”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هناك ضعفًا وارتعاشًا في حكومة الوفاق، ويجب النهوض بقوة والوقوف مع الأبطال لصد العدوان، والآن الفرصة سانحة، للرئاسي إذ كان يريد تغيير مجريات المعركة فالفرصة معه، والعدو الآن يتهاوى، ويجب تشديد الضربات عليه وقصف الذخائر، وهذا الأمر لصالح ليبيا بالكامل، وعلى الرئاسي مسك زمام المبادرة، على حد زعمه.