موقع تركي: “أردوغان” لص يسرق ثروات ليبيا بمباركة “حكومة السراج”

نشر موقع “تركيا الأن”، تقريرا تحت عنوان “أردوغان يسرق ثروات ليبيا و”الوفاق” تمنح أموال الليبيين للمستعمر التركي”، حيث وصف التقرير النظام التركي بـ”اللص” والمستعمر الذي يستنزف خيرات الشعوب.

وذكر التقرير، أنه في فبراير الماضي، كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن “المركزي الليبي” بطرابلس حوّل 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي وديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيرًا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.

وأكد التقرير، أنه في الوقت الذي تقبع فيه المليارات الليبية المجمّدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حدّ لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج، واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحوّلها تنظيم “الإخوان” إلى مصارف خارجية توجد خصوصاً في تركيا، التي تحتضن وتأوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.

ولفت التقرير، إلى أن الخلافات والانشقاقات داخل جماعة «الإخوان»، التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، كشفت عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان آخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، قيادات حزب العدالة والبناء (فرع تنظيم الإخوان في ليبيا)، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.

وذكر التقرير أن رمزي آغا، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمانًا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة «الوفاق»، فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات، فضلًا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وتوّقف تنفيذها، والتي طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا لتعويض شركات بلاده.

وأوضح التقرير أن قيادات «التيار المتشدد» في ليبيا تهيمن على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل قيادات في تنظيم «الإخوان» مناصب عليا في هاتين المؤسستين الحيويتين في الاقتصاد الليبي، على غرار فتحي عقوب ومصطفى المانع وكذلك يوسف المبروك، وهو ما سهلّ جهود تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبّة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.

يذكر أن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي رجب الآغا، قد صرح في وقت سابق بأن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي والذي تجاوز الستة دينار هو نتيجة لارتفاع معدل الطلب في السوق الموازي من قبل منسقي كتائب المرتزقة السوريين لشراء العملة نقدا وذلك لسداد أجور المرتزقة والتي تبلغ ألفين دولار شهرياً.

جاءت تصريحات “الآغا” على حسابه بـ”فيسبوك” الخميس الماضي، لتؤكد أن وقوف المرتزقة السوريين في ليبيا وراء ارتفاع أسعار العملة الأمريكية في السوق السوداء.

وسبق أن أكد “الآغا” في تدوينة قبل أيام، أنه خلال الأيام القادمة الحكومة التركية ستضع يدها علي أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجل وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، وذلك تنفيذا لأحكام لصالح شركات تركية.