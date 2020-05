أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب،

الجمعة، أن رفض حكومة الوفاق غير المعتمدة للهدنة هو قرار الميليشيات في الأصل .

وأوضح المحجوب، في تصريح صحفي، أن الميليشيات تواصل انتهاكها

لوقف إطلاق النار من خلال استهداف المدن،

مبيناً أن الجيش حاول أكثر من مرة إعطاء فرصة للسلام، لكن الميليشيات لا

تتوقف عن أعمالها الإرهابية .. على حد تعبيره .

وأشار المحجوب

إلى مواصلة تركيا لانتهاك السيادة الليبية .

The post المحجوب : رفض الوفاق للهدنة هو قرار الميليشيات في الأصل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24