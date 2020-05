أعلنت ما تسمى

بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق اليوم الجمعة شن غارات حربية على ما قالت إنها شاحنة وقود في القرية

الشرقية، وكذلك استهداف سيارتين مسلحتين في وادي مرسيط جنوب مزدة كانتا في طريقهما

لإمداد ما وصفتها بقوات حفتر في إشارة إلى الجيش.

