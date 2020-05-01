اتحاد مجالس الحكماء وأعيان القبة يفوض القوات المسلحة بتعطيل الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد

أعلن اتحاد مجالس الحكماء وأعيان القبة تفويضهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل الاتفاق السياسي واستلام زمام الأمور في البلاد.

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن المجلس الرئاسي جاء نتيجة للاتفاق السياسي الليبي، انتهك السيادة الوطنية وجلب الغزو التركي إلى ليبيا.

وطالب المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل الإعلان الدستوري وإسقاط المجلس الرئاسي لتعديه على الأمن القومي للوطن.

يأتي هذا التفويض في ظل استمرار ترحيب الاتحادات والمجالس الاجتماعية بقبول القيادة العامة للقوات المسلحة التفويض الشعبي لها لإسقاط الاتفاق السياسي وقيادة المرحلة.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، الإثنين الماضي، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.