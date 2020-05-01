تونس: نحن المتضرر الأكبر من أزمة ليبيا

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد بمشاركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعدد من الوزراء على اجتماع خصص للنظر في التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.

وأكد المجتمعون على أن تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم.

كما جددوا تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي.

وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على أن تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس وما زالت تطالها.

وقد تم في ختام هذا الاجتماع تكوين مجموعة عمل على مستوى رئاسة الجمهورية تجمع كل الأطراف المتدخلة تحسبا لأي طارئ.

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