الحليق: على المنظمات الدولية إيقاف الغزو التركي على ليبيا ورفع الغطاء عن حكومة السراج

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق إن عملية تفويض الجيش التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات،مشيراً إلى أن هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.

الحليق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الخميس أوضح أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان لا تتعارض مع التفويض الشعبي ويمكن التوافق بينهما.

ورأى نائب رئيس المجلس الأعلى أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي خاصة في ظلة ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.

كما أعرب الشيخ السنوسي الحليق في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس عن دهشته الشديدة لصمت المجتمع العربي والدولي تجاه التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي وخرق كل المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لإيقاف الغزو التركي عبر كل المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة واتخاذ خطوات وتدابير لإيقاف هذا الغزو.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات جدية لدعم خيارات الشعب الليبي المتطلع للقضاء على المليشيات المسلحة التي تتحكم في قوته ورفع الغطاء الدولي عن حكومة فائز السراج التي وصفه بـ”المليشياوية” التي تجلب المرتزقة السوريين بدعم مباشر من تركيا راعية الإرهاب، بحسب قوله.

الحليق أشار إلى أن الشعب الليبي تُرك وحيدا لمقاومة المجموعات الإرهابية والغزو التركي لأراضيه وسط حظر دولي على توريد السلاح، مؤكدا أن الشعب سيواصل بعزيمته وتضحيات قواته المسلحة مقاومة الغزو التركي حتى قطع دابر هذه المليشيات من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية