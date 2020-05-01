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إيطاليا تكشف موقفها من التدخل العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أن بلاده لن تقدم أي إسناد عسكري في ليبيا كما جاء في تصريحاته لصحيفة لاريبوبليكا مشددا على أن لا بديل للعمل السياسي في ليبيا وأن إيطاليا لن تدعم الإسناد العسكري في ليبيا.

وبحسب ما قاله وزير الخارجية الإيطالي فإن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين هو الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية ، مضيفا أن الخطوة الأولى المهمة هي وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وأعرب دي مايو عن قلق بلاده من تصاعد التوتر في ليبيا والذي يهدد بانفجار صراع أكبر قد لا تستطيع ليبيا تحمله ولا الشعب الليبي ولا يمكن لأوروبا تحمله أيضا، مشيراً إلى ضرورة فتح آبار النفط وتعيين ممثل أوروبي خاص لليبيا مبينا أن شخصية محايدة لا بد لها أن تعطي زخما جديدا، في أعقاب مؤتمر برلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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