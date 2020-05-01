الهلال الأحمر.. عطاء متواصل لتخفيف أوجاع الليبيين

تقرير 218

لا يتوقف عطاء الهلال الأحمر الليبي، عند مرحلة أو مناسبة بعينها، إنما يواصل عمله الإنساني عبر تقديم المساعدة، وتوفير الدعم اللازم، وفي بادرة جديدة تحكي عن هذا العطاء، دخل عدد من متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة البيضاء إلى الحجر الصحي رفقة العائدين من المواطنين الليبين داخل مقر الحجر المخصص لهم ، لتوفير الخدمات اللازمة للعائدين وهم في مرحلة الحجر الصحي.

وفي توكرة، أعلن الهلال الأحمر إطلاق حملته الخامسة لتوزيع الملصقات التوعوية داخل بلدية توكرة باستهداف المواقع الخدمية ولحث المواطنين على البقاء في بيوتهم والالتزام بالحجر الصحي واتباع إرشادات السلامة.

وما زال تقديم المساعدات في صبراتة متوصلا، عبر فرع الهلال الأحمر صبراتة، لمساعدة أكبر عدد من الأسر المحتاجة داخل المدينة تحت شعار حملة (خير الناس أنفعهم للناس)، تم خلالها توزيع السلات الغذائية للأسر المحتاجة في محلة الغوط والوادي ورأس الديوان.

وبدورت أعلن مكتب الإغاثة التابع للهلال الأحمر في مدينة أجدابيا، أنه يعمل على تجهيز السلة الغذائية الرمضانية المقدمة منه بالشراكة مع مؤسسة فكر للحقوق وشركة الرابط الرقمي للتقنية أجدابيا والتي تستهدف الأسر المحتاجة والنازحة المسجلين وفق منظومة الهلال الأحمر المعدة لذلك.

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