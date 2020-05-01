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«باشاغا» عملية «إيريني» تستهدف فقط «الدعم الشرعي» لحكومتنا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في “حكومة السراج” فتحي باشاغا عرض على عدد من المسؤولين الأوروبيين تعزيز التعاون الأمني مع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه رفض العملية «إيريني» لأنها تقيد من إمكانيات حكومته في مواجهة الجيش الليبي وتحد من توريد الأسلحة، التي يعتبرها سلاحا مشروعا للدفاع عن طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اجتمع اليوم الجمعة، مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بالوزارات الخارجية للدول الأعضاء عبر خدمة التقنية المرئية, بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR.

وزعمت وسائل الإعلام التابعة للوفاق، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا والتقدمات التي حققها ما أطلقت عليه “الجيش الليبي”- المليشيات والمرتزقة السوريون والأتراك.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن باشاغا رفض العملية «إيريني» بشكلها الحالي، واعتبرها تستهدف فقط إيقاف “الدعم الشرعي” التي تتحصل عليه حكومة الوفاق، في حين أنها لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها الطرف الآخر، على حد قوله.

واطلع الوزير، المسؤولين الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني, على حد زعم وسائل الإعلام.

الوسوم

إيريني الدعم المرتزقة الوفاق باشاغا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الكل يعرف انك تتنفس الكذب وسوابقك متعددة فى هذا المجال فاى شرعية تتحدث عنها يامجرم فهل نالت حكومتكم ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا بالطبع لا وطبقا لاتفاق الصخيرات نفسه انتهت صلاحيته ذاتيا قبل ان يدفنه المشير فى جنازة شعبية لتعود الشرعية لرئيس مجلس النواب كما كانت قبل الصخيرات كرئيس تنفيذى للبلاد وقائد اعلى للجيش الوطنى يدير 90% من الارض الليبية ويعمل على تحرير ما تبقى من الاحتلال التركى والدواعش والمرتزقة من سوريا وتشاد ومهربى البشر والخونة ويعيد تصدير النفط وتوزيع عائده على الشعب الليبى بعيدا عن المليشيات الارهابية اما انت وامثالك من الخونة فمصيركم الاعدام فى ميدان عام

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  • حكومتكم فاسدة وغير شرعية حتى باعتراف قنوات الاخوان التى تبث من تركيا الم يطلب الثائر المعتوه محمود عبدالعزيز فى ساعة صفا ان يتم سجن السراج وحكومته الفاسدة وقال اخرون انها غير شرعية واضح ان حكومتكم شرجية

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