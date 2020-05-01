«باشاغا» عملية «إيريني» تستهدف فقط «الدعم الشرعي» لحكومتنا

قالت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في “حكومة السراج” فتحي باشاغا عرض على عدد من المسؤولين الأوروبيين تعزيز التعاون الأمني مع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه رفض العملية «إيريني» لأنها تقيد من إمكانيات حكومته في مواجهة الجيش الليبي وتحد من توريد الأسلحة، التي يعتبرها سلاحا مشروعا للدفاع عن طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اجتمع اليوم الجمعة، مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بالوزارات الخارجية للدول الأعضاء عبر خدمة التقنية المرئية, بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR.

وزعمت وسائل الإعلام التابعة للوفاق، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا والتقدمات التي حققها ما أطلقت عليه “الجيش الليبي”- المليشيات والمرتزقة السوريون والأتراك.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن باشاغا رفض العملية «إيريني» بشكلها الحالي، واعتبرها تستهدف فقط إيقاف “الدعم الشرعي” التي تتحصل عليه حكومة الوفاق، في حين أنها لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها الطرف الآخر، على حد قوله.

واطلع الوزير، المسؤولين الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني, على حد زعم وسائل الإعلام.