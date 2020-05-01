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غوتيريش: نواجه صعوبة في اختيار مبعوث جديد إلى ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان بالفعل لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، إلا أنه يواجه بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع من جميع الأطراف.

وعبر غوتيريش عن أمله في أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب موضحا أنهم منخرطون بشكل كبير في مشاورات مع بعض الأسماء، و يأملون أن يتيح ذلك حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة.

وأكد الأمين العام أن ليبيا شهدت تصعيدا على الرغم من جميع الجهود التي بذلت من المجتمع الدولي مشيرا إلى أن بعض التصريحات تمنحنا بصيص أمل بأن وقف الأعمال العدائية لا يزال ممكنا.

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر تقنية الفيديو، للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق نار عالمي، وتقديم التمويل لمساعدة الضعفاء والتعافي بصورة أفضل في ظل استمرار جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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