قيس سعيد : نرفض تقسيم ليبيا

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، اجتماعاً

بالحكومة خصص للنظر في التطورات الأخيرة التي

تشهدها ليبيا.

وانتهى الاجتماع للتأكيد على رفض أي تقسيم لليبيا، مهما كان

شكله أو مصدره، كما عبرت تونس عن تمسكها بما أسمتها الشرعية الدولية، مشددة على

ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي دون أي تدخل خارجي .

وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على أن تونس هي أكثر الدول تضررا

من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت

ومازالت بتونس.. على حد تعبيرهم .

