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قيس سعيد : نرفض تقسيم ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، اجتماعاً
بالحكومة  خصص للنظر في التطورات الأخيرة التي
تشهدها ليبيا.

وانتهى الاجتماع للتأكيد على رفض أي تقسيم لليبيا، مهما كان
شكله أو مصدره، كما عبرت تونس عن تمسكها بما أسمتها الشرعية الدولية، مشددة على
ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي دون أي تدخل خارجي .

وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على أن تونس هي أكثر الدول تضررا
من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت
ومازالت بتونس.. على حد تعبيرهم .

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تعليق

  • نعم حتي الجيش الليبي ضد التقسيم لذلك هو يسعي لفك العاصمه من آيادي الارهابيين الليبيين والمرتزقه السوريين ومن الاتراك المعتديين لذلك لازم ان تلغي الهدنه الآن وليس غدا فالرسول صلي الله عليه وسلم قد غزا الرسول مكه في شهر رمضان فغزوة مكه كانت في عشرين من رمضان في العام الثامن من الهجرة (الموافق 10 يناير 630م) استطاع المسلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة وضمَّها إلى دولتهم الإسلامية. وسببُ الغزوة هو أن قبيلةَ قريشٍ انتهكت الهدنةَ التي كانت بينها وبين المسلمين، بإعانتها لحلفائها من بني الدئل بن بكرٍ بن عبد مناةٍ بن كنانة (تحديداً بطنٌ منهم يُقال لهم “بنو نفاثة”) في الإغارة على قبيلة خزاعة، الذين هم حلفاءُ المسلمين، فنقضت بذلك عهدَها مع المسلمين الذي سمّي بصلح الحديبية. وردّاً على ذلك، جَهَّزَ الرسولُ محمدٌ جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة، وتحرَّك الجيشُ حتى وصل مكة، فدخلها سلماً بدون قتال، إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد، إذ حاول بعضُ رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل التصديَ للمسلمين، فقاتلهم خالدٌ وقَتَلَ منهم اثني عشر رجلاً، وفرَّ الباقون منهم، وقُتل من المسلمين رجلان اثنان

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