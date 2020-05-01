اجدابيا تستكمل تجهيزات مقر استقبال القادمين من الخارج

أفادت مديرية أمن أجدابيا عبر صفحتها الرسمية بمواصلة العمل على تجهيز فندق آمال ليبيا لاستقبال القادمين من الخارج إلى المدينة ضمن الإجراءات الإحترازية للحجر الصحي لليبيين العائدين من الخارج.

وتستمر أعمال الصيانة للمبنى وفصل القواطع بداخل الفندق وإيصال المياه وتركيب مضخات وتغيير الخلاطات وتوصيل الكهرباء للمبنى بالكامل بالإضافة إلى توجيه مدير الأمن تعليماته باستكمال أثاث المبنى وتجهيز كل ما يلزم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وشدد مدير أمن اجدابيا على ضرورة مواصلة العمل على تجهيز مقر الاستقبال إلى حين إيعاز اللجنة المكلفة من اللجنة العليا باستقبال العوائل من المدينة.

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