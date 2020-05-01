أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ،
بتصاعد دخان من منطقة بو سليم
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أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ،
بتصاعد دخان من منطقة بو سليم
The post تصاعد دخان من منطقة بو سليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
دخان وحده قد لا يكفي لابد من حرق وصهر الظلمه ومن ركن اليهم وعلي من جاورهم ان يبتعد ان عن أوكارهم ان اراد النجاة لنفسه ضروري ان تلغي الهدنه الآن وليس غدا فالرسول صلي الله عليه وسلم قد ألغي الهدنه وغزا الرسول مكه في شهر رمضان فالكل يعلم أن غزوة مكه كانت في عشرين من رمضان في العام الثامن من الهجرة (الموافق 10 يناير 630م) استطاع المسلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة وضمَّها إلى دولتهم الإسلامية. وسببُ الغزوة هو أن قبيلةَ قريشٍ انتهكت الهدنةَ التي كانت بينها وبين المسلمين، بإعانتها لحلفائها من بني الدئل بن بكرٍ بن عبد مناةٍ بن كنانة (تحديداً بطنٌ منهم يُقال لهم “بنو نفاثة”) في الإغارة على قبيلة خزاعة، الذين هم حلفاءُ المسلمين، فنقضت بذلك عهدَها مع المسلمين الذي سمّي بصلح الحديبية. وردّاً على ذلك، جَهَّزَ الرسولُ محمدٌ جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة، وتحرَّك الجيشُ حتى وصل مكة، فدخلها سلماً بدون قتال، إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد، إذ حاول بعضُ رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل التصديَ للمسلمين، فقاتلهم خالدٌ وقَتَلَ منهم اثني عشر رجلاً، وفرَّ الباقون منهم، وقُتل من المسلمين رجلان اثنان
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