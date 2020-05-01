احتفالا بعيدهم.. ميناء بنغازي يشيد بدور عمال الموانىء والبحارة في ظل أزمة كورونا

أشادت إدارة ميناء بنغازي البحري، بدور عمال الموانئ والبحارة المتواجدين على متن السفن والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير كل متطلبات المواطن.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي، اليوم الجمعة، قالت إدارة الميناء، إنه رغم أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت على أغلب وسائل النقل العالمية إلا أن الموانئ استمرت في العمل وقدمت نموذجا رائعا في خدمة الوطن والمواطن.

وأشارت إدارة الميناء، إلى إن ملايين العمال يحتفلون في الكثير من دول العالم بعيد العمال والذي يأتي في الأول من شهر مايو من كل عام، ويعود عيد العمال لعام 1869، حيث شكل عمال قطاع الملابس في فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة فرسان العمل.

وأوضحت إدارة الميناء، أن هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل واتخذ هذا التنظيم من (1) مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال وبعد عدة سنوات أصبح لمطالب العمال آذان صاغية وتم تلبية الكثير من المطالبات والحقوق المشروعة لهذه الفئة من المجتمع.