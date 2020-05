الهاشمي: مقتل مواطنين اثنين في منطقة زناتة بعد سقوط قذائف عليها

أعلن المستشار

الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة أمين الهاشمي مقتل مواطنين اثنين

في منطقة زناتة.

وبين الهاشمي في

تصريح إعلامي أن المواطنين قتلا بعد سقوط قذائف عليهم متهما ما وصفها بميليشيات

حفتر بإطلاقها في إشارة إلى الجيش.

واوضح أن فرق

الإسعاف الطبي لا تزال تعمل على جمع أشلاء الضحايا الذين سقطوا نتيجة سقوط تلك

القذائف.

