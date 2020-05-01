الثني يبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لإستقبال العالقين في الخارج

ليبيا – إجتمع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري لبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في مدينة بنغازي واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم لأرض الوطن.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية آليات القيام بحملة تعقيم ثانية للمدينة وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا لمجابهة جائحة كورونا.

وفي سياق متصل،بحث المجتمعون سير عمل البلدية ومشاريعها ومستجدات ملف صيانة الكباري بالمدينة إضافة إلى حملات النظافة العامة بها.

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