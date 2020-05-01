العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية وفي بيان له أمس الخميس وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية قال إن قناة الجزيرة الاخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية.

وأكد أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان،مضيفا:”الحديث عن حضور مسؤول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار عن الصحة وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية”.

وتعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان.

ونقل البيان عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرها، شكره لدولة الإمارات العربية قيادة وشعبا وأبناء الشيخ زايد لدعمهم السخي والمتواصل لأخوتهم السودانيين بلا منن ولا أذى.