مديرية أمن اجدابيا تنهى استعداداتها لحجر القادمين من الخارج

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، الجمعة، عن تجهيز الأماكن

المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج إلى المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية للحجر الصحي

لليبيين العائدين من الخارج.

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن قسم الأشغال يواصل أعمال التجهيز إلى

حين إيعاز اللجنة المكلفة من اللجنة العليا لمجابهة كورونا باستقبال العوائل من المدينة،

معلنة عن جاهزيتها لاستقبال العالقين .

