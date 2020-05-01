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“أمغيب”: لا يوجد خلاف بين الجيش ومجلس النواب .. وبيان “القيادة” يتوافق مع “مبادرة عقيلة”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد النائب البرلماني سعيد أمغيب، أن الجيش الوطني أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات بعد الصمت المريب من المجتمع الدولي على الغزو التركي في ليبيا على مرأى ومسمع الغرب دون وقف هذا العدوان.

جاء ذلك في تصريحات لموقع “ميديا 24″، حيث أوضح “أمغيب” أنه لا يوجد أي خلاف بين الجيش، ومجلس النواب، ولم يطلب المشير خليفة حفتر حل مجلس النواب، لافتا أن إعلان الجيش يتوافق مع المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن المرتزقة ومليشيات الوفاق يحتمون بالاتفاق السياسي، وكان لابد من هذا الإعلان لإبعاد “السراج” وحكومته عن الساحة بعد أن باعت الوطن وأضاعت ثروات الشعب الليبي للوالي العثماني.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الشعب ينتظر تحركات الجيش الوطني سواء بتشكيل مجلس رئاسي كما يشاع وحكومة وحدة وطنية لقيادة المرحلة المقبلة وتحرير طرابلس من الإرهابيين.

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اتفاق الصخيرات الجيش الليبي الغزو التركي المشير خليفة حفتر سعيد أمغيب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اعلان المشير بتشيع جنازة شعبية للصخيرات التى ماتت ذاتيا من سنتين بموجب فقرة بالاتفاقية تحدد عملها وبما ان المجتمع الدولى يعترف بمجلس النواب كممثل شرعى للشعب الليبى الذى رفض حكومة الوفاف مرتين فعليهم احترام ارادة الشعب ورغبته فى ادارة المؤسسة العسكرية للبلاد بقيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس البرلمان اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وهو شخصية مدنية وطبقا للدستور كان هو كذلك قبل الصخيرات وبعد فشلها واعلان موتها عادت اليه ااسلطة من جديدة ويجب على رئيس البرلمان ورئيس الدولة المؤقت حاليا ان بمثل ليبيا فى المحافل الدولية ويبلغ العالم بذلك واى تعامل مع اجسام موازية فهو باطل شعبيا ودستوريا

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