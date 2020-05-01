“أمغيب”: لا يوجد خلاف بين الجيش ومجلس النواب .. وبيان “القيادة” يتوافق مع “مبادرة عقيلة”

أكد النائب البرلماني سعيد أمغيب، أن الجيش الوطني أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات بعد الصمت المريب من المجتمع الدولي على الغزو التركي في ليبيا على مرأى ومسمع الغرب دون وقف هذا العدوان.

جاء ذلك في تصريحات لموقع “ميديا 24″، حيث أوضح “أمغيب” أنه لا يوجد أي خلاف بين الجيش، ومجلس النواب، ولم يطلب المشير خليفة حفتر حل مجلس النواب، لافتا أن إعلان الجيش يتوافق مع المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن المرتزقة ومليشيات الوفاق يحتمون بالاتفاق السياسي، وكان لابد من هذا الإعلان لإبعاد “السراج” وحكومته عن الساحة بعد أن باعت الوطن وأضاعت ثروات الشعب الليبي للوالي العثماني.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الشعب ينتظر تحركات الجيش الوطني سواء بتشكيل مجلس رئاسي كما يشاع وحكومة وحدة وطنية لقيادة المرحلة المقبلة وتحرير طرابلس من الإرهابيين.