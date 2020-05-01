العباني: إتفاق الصخيرات مكن المليشيات الإرهابية من مفاصل الدولة وسبب في استشراء الفساد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لم يسقط لا اتفاق ولا خلاف سياسي لكنه عرض رأيه بجرأة على الشعب الليبي، قائلا:” بأن اتفاق الصخيرات غير المشرعن أفسد الحياة السياسية والإدارية ولم يستجب لمتطلبات الشعب الليبي وتلبية احتياجات المواطن”.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أشار إلى أن إتفاق الصخيرات مكن المليشيات الإرهابية والمرتبطة بالتيارات الإخوانية من مفاصل الدولة واستشراء الفساد على يد حكومة الوفاق المنبثقة على اتفاق الصخيرات.

وأوضح أن المشير حفتر اقترح في حديثه المتلفز إلغاء الاتفاق السياسي وتفويض السلطة لإحدى مؤسسات الدولة تكون قادرة على إدارة الشأن العام والاستجابة لمتطلبات المواطن خلال فترة انتقالية تتمكن من استكمال تحرير التراب الليبي من الإرهاب وتطهير المدن والقرى الليبية من المليشيات الإرهابية التي تعيث فيها فسادا تحت سمع وبصر وبتمويل من الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي غير الحائز على الشرعية المحلية وإعداد إعلان دستوري تجري على ضوئه انتخابات برلمانية ورئاسية لدولة مدنية تضمن التداول السلمي على السلطة وحقوق الإنسان.

واستطرد بقوله إن جماهير الشعب الليبي ومنظماته المدنية خرجت إلى الشوارع والميادين وأصدرت مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ القبائل وشخصيات عامة وسياسية ونواب بيانات بقبولهم هذا المقترح بشرط تفويض السلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة ثم خرج بعد ذلك المشير وأعلن قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض السلطة.

عضو مجلس النواب إختتم :”مؤسسات الحكم القائمة أساسا على نظرية تفويض السلطة ستصبح هياكل بلا سلطة لأن السلطة واحدة وهي أصلا للمواطن،الذي كان قد فوضها لمؤسسات الحكم والتي من بينها البرلمان وعندما يعيد المواطن تفويضها للقيادة العامة برغبته فتصبح المؤسسات التي كانت أعمدتها تفويض السلطة بدون أعمدة فتنهار ومجلس النواب الليبي المنتخب ليس استثناء”.

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