الزائدي: الدول تبنى على الحق والعدل

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الدول تبنى على الحق والعدل، وتتأسس بتعايش الناس بالسلم، وتستقر منظوماتها السياسية والإدارية عندما تكون نابعة منهم وملبية لأمالهم وطموحاتهم.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فإنما تبنى الدول على الحق والعدل، وتتأسس بتعايش الناس بالسلم، وتستقر منظوماتها السياسية والإدارية عندما تكون نابعة منهم وملبية لأمالهم وطموحاتهم، واذا اضطربت تلك المنظومات يتدخل كل من هب ودب فيها، فتنهار الدولة وينشب الصراع الذي يدمر ما تبقى من مقوماتها”، بحسب تعبيره.