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الزائدي: الدول تبنى على الحق والعدل

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الدول تبنى على الحق والعدل، وتتأسس بتعايش الناس بالسلم، وتستقر منظوماتها السياسية والإدارية عندما تكون نابعة منهم وملبية لأمالهم وطموحاتهم.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فإنما تبنى الدول على الحق والعدل، وتتأسس بتعايش الناس بالسلم، وتستقر منظوماتها السياسية والإدارية عندما تكون نابعة منهم وملبية لأمالهم وطموحاتهم، واذا اضطربت تلك المنظومات يتدخل كل من هب ودب فيها، فتنهار الدولة وينشب الصراع الذي يدمر ما تبقى من مقوماتها”، بحسب تعبيره. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • مثل دولة الجماهير و السلطة الشعبية التي ساهمت في نشر العدل و المساوى فيها .
    ان كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة

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