شحنة طبية تعزز جهود مكافحة كورونا في بلديات الزاوية

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ، بتسليم شحنة كبيرة من المواد الطبية، لصالح بلديات الزاوية الثلاثة، المركز، والجنوب، والغرب، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، وتشمل المواد عددا من الأقنعة والقفازات الواقية، وأجهزة قياس الحرارة، و آلات رش للمطهرات، ومعقمات للأيدي، وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأوضح مدير التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، أن خطر انتشار فيروس كورونا، جعل المؤسسة تعمل على توفير المواد الوقائية، للحد من انتشار هذا الوباء.

وحضر مراسم التسليم مندوب عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، عادل بن قبلية، ونائب المدير العام بشركة ريبسول المهدي صمامه، ومن شركة ريبسول حضر السنوسي الحجاجي ، إضافة إلى عميد بلدية الزاوية المركز جمال بحر، وعميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم سالم، ومدير المركز الوطني للبحوث الطبية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عصام أبوخضر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية