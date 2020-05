شدد وزير الخارجية

الإيطالي لويجي دي مايو على أن ضرورة العمل السياسي في ليبيا مشدد على أن بلاده لن

تقدم أي إسناد عسكري فيها.

وأوضح دي مايو في تصريح صحفي أن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين

هو الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية ، مضيفا أن الخطوة الأولى المهمة هي وقف

دخول الأسلحة إلى ليبيا.

كما عبر الوزير

الإيطالي عن قلق بلاده من تصاعد التوتر في ليبيا والذي يهدد

بانفجار صراع أكبر قد لا تستطيع البلاد تحمله ولا الشعب الليبي ولا يمكن لأوروبا

تحمله أيضا بحسب تعبيره.

ولفت دي مايو اً إلى ضرورة فتح آبار النفط وتعيين ممثل أوروبي خاص لليبيا

مبينا أن شخصية محايدة لا بد لها أن تعطي زخما جديدا، في أعقاب مؤتمر برلين.

The post دي مايو: لن نقدم أي سناد عسكري في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24